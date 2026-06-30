«У нас резервных запасов пока достаточно, вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива», - глава региона

Власти Республики Алтай ввели ограничения на розничную продажу топлива «У нас резервных запасов пока достаточно, вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива», - глава региона

В Республике Алтай с 1 июля по 1 сентября текущего года вводятся ограничения на розничную продажу топлива, чтобы избежать «искусственного ажиотажа». Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в ходе заседания правительства.

«У нас резервных запасов пока достаточно, вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 л бензина и 50 л дизеля, в остальных муниципальных образованиях - не более 50 л бензина и 100 л дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется - до 10 л на одну канистру», - сказал Турчак, слова которого цитируют российские СМИ.

Он отметил, что данные меры не будут распространяться на службы экстренного реагирования, включая скорую помощь, пожарных, полицию, а также на предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельскохозяйственные организации.

«Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок», - добавил глава региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство совместно с нефтяными компаниями подготовило дополнительные меры по обеспечению внутреннего рынка топливом. По его словам, Россия уже приступила к использованию резервов топлива, при этом запасы бензина остаются практически на уровне прошлого года. «В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», - сказал глава государства.

На фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России многие из них были выведены на плановый ремонт, тогда как российское правительство периодически прибегает к ограничениям на экспорт топлива с целью обеспечения стабильности на внутреннем рынке. В последнее время ограничения на продажу топлива вводились в различных регионах страны, включая Москву.