Между тем в Минобороны РФ сообщил о перехвате 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Власти регионов РФ сообщили о жертвах и повреждениях после атак БПЛА Между тем в Минобороны РФ сообщил о перехвате 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Губернатор Ульяновской области РФ Алексей Русских сообщил об атаке на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Новоспасском районе.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», - написал глава региона в российском мессенджере «Макс».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, сообщил о гибели трехлетнего ребенка в результате падения БПЛА.

«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», - написал глава региона в «Максе».

Гусев отметил, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов.

«В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Кроме того, в девятичастных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки; в 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей. Ещё в двух районах повреждены кровля, окна и фасад двухчастных домовладений», - сказал он.

Между тем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пяти пострадавших в результате ударов за минувшие сутки.

«В деревне Воронок Рыльского района ранена 50-летняя женщина, у нее осколочное ранение. В слободе Белой Беловского района пострадал 28-летний мужчина. В селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В селе Пушкарное из-за сброса с дрона пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки: у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения, им оказана первая помощь, госпитализируем их в Курске», - написал глава региона в «Максе», отметив, что погибших нет.

Врио губернатора Белгородской области РФ Александр Шуваев сообщил о гибели одного человека.

По его словам, в Шебекинском округе погиб мирный житель.

«Также в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены девять человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении», - написал Шуваев в соцсети.

Регион был атакован 157 раз, из них 7 - с помощью реактивных систем залпового огня, артиллерии и авиации, еще 7 раз с применением взрывного устройства с БПЛА. Под удары попали город Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа, - отметил глава региона.

Между тем в Минобороны РФ сообщил о перехвате 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря», - следует из публикации.