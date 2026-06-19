«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой», - губернатор региона

Власти Подмосковья сообщили о гибели 8-летней девочки при атаке БПЛА 18 июля «К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой», - губернатор региона

В результате атаки БПЛА 18 июня в Раменском погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала», - написал губернатор в Телеграм-канале.

Он отметил, что в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.

Утром, 18 июня мэр Москвы сообщил о массированной атаке на регион.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод). Принимаются меры к ликвидации последствий», - сказал Собянин.

Он отметил, что в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников.