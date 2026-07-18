Власти Нидерландов объявили режим нехватки воды из-за засухи

Правительство Нидерландов объявило режим «фактической нехватки воды» в связи с продолжительной засухой, высокими температурами и снижением уровня воды в реках Рейн и Маас. Об этом говорится в сообщении нидерландского правительства.



Согласно сообщению, страна перешла на второй уровень системы управления водными ресурсами, который предусматривает режим «фактического дефицита воды».

Отмечается, что причиной введения режима стали продолжительная засуха, жара, а также необычно низкий для июля уровень воды в Рейне и Маасе.

Власти сообщили, что управление водными ресурсами будет осуществляться в более строгом режиме.

При этом подчеркивается, что текущая ситуация не оказывает влияния на снабжение населения питьевой водой. Кроме того, жителям страны рекомендовали воздерживаться от нерационального использования воды.

В правительстве предупредили, что при сохранении недостаточного количества осадков и жаркой погоды засуха может продлиться.

Между тем в районе города Неймеген на востоке страны уровень воды в реках и водных путях опустился до критических низких отметок.