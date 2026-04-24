Власти Молдовы планируют отменить чрезвычайное положение в энергетике с 25 апреля Проект постановления об этом был одобрен парламентом страны голосами 69 депутатов

Чрезвычайное положение в энергетическом секторе в Молдове прекратится 25 апреля текущего года. Проект постановления об этом был одобрен парламентом страны голосами 69 депутатов.

Как сообщает МОЛДПРЕС, после этого правительство введет режим повышенной готовности на 60 дней, что позволит обеспечить непрерывный мониторинг и оперативное вмешательство для гарантирования безопасности снабжения электроэнергией и нефтепродуктами в зависимости от развития рисков.

Премьер-министр Александру Мунтяну представил на пленарном заседании парламента действия, проведенные в период чрезвычайного положения в энергетическом секторе, и попросил прекратить данную меру.

Он отметил, что предпринятые действия позволили избежать неконтролируемых отключений, сохранить снабжение жизненно важных потребителей и обеспечить баланс системы в условиях дефицита.

«Линия «Исакча–Вулканешты» была восстановлена всего за 5 дней — за счет ускоренных процедур и использования имеющегося в распоряжении аварийного оборудования. В обычных условиях эти работы заняли бы недели и даже, возможно, месяцы. Мы покрыли потребление за счет коммерческих закупок. Было закуплено свыше 81 тысячи МВтч электроэнергии по средней цене около 136 евро/МВтч. При отсутствии этих коммерческих закупок электроэнергия была бы приобретена в аварийном режиме по ценам как минимум вдвое выше указанной. Таким образом, дополнительные расходы были снижены до примерно 800 000 евро по сравнению с примерным сценарием в 1,6 млн евро», — сказал молдавский чиновник.

Говоря о рынке нефтепродуктов, Мунтяну подчеркнул, что благодаря принятым мерам удалось предотвратить дефицит топлива.

«Мы скорректировали механизм формирования цен с 14 до 7 дней, чтобы обеспечить непрерывность импорта в условиях крайне высокой волатильности. Мы ввели точечные ограничения на продажу топлива в переносную тару — до 20 литров, чтобы предотвратить чрезмерное индивидуальное накопление в бочках или других емкостях лицами, которые не покупали для текущего потребления. Параллельно мы нарастили запасы на системном уровне и обеспечили снабжение рынка. Мы разблокировали средства для импорта и предоставили гибкость в продажах, чтобы станции не оставались без топлива. Результат: рынок был стабилизирован, а запасы увеличились. Мы избежали серьезного экономического удара. Один единственный день дефицита дизельного топлива означал бы потери свыше 120 млн леев», — подчеркнул премьер.

По его словам, чрезвычайное положение выполнило свою задачу и острая фаза кризиса была преодолена.

«Тем не менее риски не исчезли. Поэтому мы предлагаем взвешенное решение. Мы выходим из режима чрезвычайного положения, но не отказываемся от ответственности перед нашими гражданами. Сегодня правительство, как и обещало, выступает перед парламентом именно для этого: ходатайствуем прекратить чрезвычайное положение тогда, когда условия это позволяют. Сегодня эти условия выполнены. Следовательно, мы просим вашей поддержки в отмене чрезвычайного положения. Параллельно правительство продолжит принимать необходимые меры для защиты граждан и экономики», — заключил Мунтяну.

Чрезвычайное положение в энергетическом секторе было введено 25 марта 2026 года на 60 дней.