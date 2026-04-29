Власти Мексики разместили 130 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на фоне действий наркокартелей

Aybüke İnal Kamacı, Marina Mussa
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
Власти Мексики разместили по всей стране 130 тысяч военнослужащих для обеспечения общественной безопасности после задержания Аудиаса Флореса Сильвы, которого считают одним из возможных преемников ликвидированного лидера картеля «Халиско - Новое поколение» (CJNG) по прозвищу Эль Менчо.
Министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Харфуч на пресс-конференции прокомментировал задержание наркоторговца по прозвищу «Эль Хардинеро» Флореса Сильвы, а также Сесара Алехандро по прозвищу «Эль Гуэро Конта», которого называют главным финансовым стратегом группировки.
По словам Харфуча, операция ослабила оперативный, логистический и финансовый потенциал CJNG, расширившего свое влияние далеко за пределы Мексики. Министр отметил, что для предотвращения возможных ответных действий и обеспечения общественной безопасности был отдан приказ о немедленном развертывании сил численностью 130 тысяч военнослужащих.
Харфуч также сообщил, что в США в отношении Флореса Сильвы выдан ордер на арест по обвинениям в наркоторговле и незаконном хранении оружия.
«Кроме того, в Мексике в его отношении повторно выдан ордер на арест по обвинению в убийстве, а Генеральная прокуратура ведет и другие расследования», - заявил министр.
Аудиас Флорес Сильва, которого считают одним из преемников главы CJNG Эль Менчо, был задержан 27 апреля в ходе операции в районе Эль-Мирадор штата Наярит.
После этого члены картеля в качестве ответной меры начали поджигать автомобили, склады и магазины, а также перекрывать дороги в городах Текуала, Акапонета и Ауакатлан штата Наярит.
Власти Наярита, в свою очередь, призвали жителей не покидать дома без крайней необходимости.