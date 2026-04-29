Власти Мексики разместили 130 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на фоне действий наркокартелей

Власти Мексики разместили по всей стране 130 тысяч военнослужащих для обеспечения общественной безопасности после задержания Аудиаса Флореса Сильвы, которого считают одним из возможных преемников ликвидированного лидера картеля «Халиско - Новое поколение» (CJNG) по прозвищу Эль Менчо.

Министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Харфуч на пресс-конференции прокомментировал задержание наркоторговца по прозвищу «Эль Хардинеро» Флореса Сильвы, а также Сесара Алехандро по прозвищу «Эль Гуэро Конта», которого называют главным финансовым стратегом группировки.

По словам Харфуча, операция ослабила оперативный, логистический и финансовый потенциал CJNG, расширившего свое влияние далеко за пределы Мексики. Министр отметил, что для предотвращения возможных ответных действий и обеспечения общественной безопасности был отдан приказ о немедленном развертывании сил численностью 130 тысяч военнослужащих.

Харфуч также сообщил, что в США в отношении Флореса Сильвы выдан ордер на арест по обвинениям в наркоторговле и незаконном хранении оружия.

«Кроме того, в Мексике в его отношении повторно выдан ордер на арест по обвинению в убийстве, а Генеральная прокуратура ведет и другие расследования», - заявил министр.

Аудиас Флорес Сильва, которого считают одним из преемников главы CJNG Эль Менчо, был задержан 27 апреля в ходе операции в районе Эль-Мирадор штата Наярит.

После этого члены картеля в качестве ответной меры начали поджигать автомобили, склады и магазины, а также перекрывать дороги в городах Текуала, Акапонета и Ауакатлан штата Наярит.

Власти Наярита, в свою очередь, призвали жителей не покидать дома без крайней необходимости.