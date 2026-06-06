Между тем в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Власти Ленинградской области РФ сообщили об отражении «беспрецедентной атаки» на регион Между тем в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотных средств военного назначения на регион.

«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», - написал он в «Максе».

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что «в ходе отражения беспрецедентной атаки», над территорией региона было сбито 144 БПЛА.

«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения не значительные - посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет. В Ломоносовском районе, на объекте Министерства Обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома», - написал он в соцсети.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщил, что город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыт на въезд и выезд.

В оперативном штабе Краснодарского края, в свою очередь, заявили, что в Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление.К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России», - говорится в сообщении.

«Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено 5 вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель – мужчина», - написал в «Максе» глава Тверской области Виталий Королев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО с ночи сбили не менее 10 беспилотников, летевших в направлении столицы.