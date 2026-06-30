Власти Кыргызстана обсудили меры по обеспечению стабильных поставок топлива

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики, руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел очередное совещание по вопросу обеспечения республики горюче-смазочными материалами (ГСМ).



Как сообщает пресс-служба кыргызского правительства, в ходе совещания было отмечено, что данный вопрос находится на постоянной повестке Кабинета Министров: работа по мониторингу рынка топлива ведется в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей профильных ведомств и бизнес-сообщества.



Отмечается, что профильные ведомства представили обновленные данные о текущих запасах нефтепродуктов и ситуации на рынке.

«Было отмечено, что на стабильность поставок в страну продолжают оказывать влияние глобальные геополитические факторы, оказывающие давление на логистические цепочки и ценообразование», - говорится в сообщении.



Касымалиев заслушал подробные доклады об альтернативных источниках импорта ГСМ. Было подчеркнуто, что работа по диверсификации поставок, начатая еще на ранних этапах обсуждений, уже приносит результаты: по ряду новых направлений достигнуты конкретные договоренности, что позволяет удерживать ситуацию под контролем.



Глава Кабинета Министров вновь акцентировал внимание на стратегической важности обеспечения энергетической безопасности страны и недопущения дефицита топлива на внутреннем рынке.

По итогам совещания Касымалиев дал ряд конкретных поручений, включая требование об обеспечении ежедневного мониторинга и предоставлении оперативных отчетов о ситуации с поставками ГСМ.

Россия ввела ограничения на экспорт топлива на фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и возникшего дефицита предложения на внутреннем рынке. Кыргызстан почти полностью обеспечивает свои потребности в ГСМ за счет импорта из России.