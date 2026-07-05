По информации правительства, в боях в провинции Ходейда также были убиты 50 бойцов движения «Ансарулла»

Власти Йемена сообщили о гибели 15 военных в столкновениях с хуситами По информации правительства, в боях в провинции Ходейда также были убиты 50 бойцов движения «Ансарулла»

Правительство Йемена сообщило, что в результате столкновений в западной провинции Ходейда погибли 15 военнослужащих правительственных сил и 50 членов движения «Ансарулла» (хуситы).

Государственный министр Йемена Валид аль-Кадими в письменном заявлении сообщил, что 15 военнослужащих правительственных сил «Тихама» погибли в столкновениях в районе горы Даббас на юге провинции Ходейда.

По его словам, в ходе боев также были убиты 50 хуситов, еще десятки получили ранения.

Аль-Кадими отметил, что хуситы продолжают атаковать позиции правительственных сил в районе Зераник в регионе Тихама. Он добавил, что эти районы являются одним из главных препятствий для продвижения хуситов на юг провинции Ходейда.

Представители движения «Ансарулла» пока не комментировали сообщения о столкновениях.

Несмотря на периодические боестолкновения с апреля 2022 года, в войне между правительственными силами и хуситами, которые 21 сентября 2014 года установили контроль над столицей Саной и рядом других городов страны, в целом сохраняется относительное затишье.

Вооруженный конфликт, продолжающийся уже около 11 лет, привел к одному из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. При посредничестве ООН продолжаются дипломатические усилия по достижению устойчивого мира в Йемене.