Власти Йемена сообщили о гибели 15 военных в столкновениях с хуситами

Mohammed Sameai, Mehmet Nuri Uçar, Elmira Ekberova
05 Июля 2026•Обновить: 05 Июля 2026
Правительство Йемена сообщило, что в результате столкновений в западной провинции Ходейда погибли 15 военнослужащих правительственных сил и 50 членов движения «Ансарулла» (хуситы).
Государственный министр Йемена Валид аль-Кадими в письменном заявлении сообщил, что 15 военнослужащих правительственных сил «Тихама» погибли в столкновениях в районе горы Даббас на юге провинции Ходейда.
По его словам, в ходе боев также были убиты 50 хуситов, еще десятки получили ранения.
Аль-Кадими отметил, что хуситы продолжают атаковать позиции правительственных сил в районе Зераник в регионе Тихама. Он добавил, что эти районы являются одним из главных препятствий для продвижения хуситов на юг провинции Ходейда.
Представители движения «Ансарулла» пока не комментировали сообщения о столкновениях.
Несмотря на периодические боестолкновения с апреля 2022 года, в войне между правительственными силами и хуситами, которые 21 сентября 2014 года установили контроль над столицей Саной и рядом других городов страны, в целом сохраняется относительное затишье.
Вооруженный конфликт, продолжающийся уже около 11 лет, привел к одному из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. При посредничестве ООН продолжаются дипломатические усилия по достижению устойчивого мира в Йемене.