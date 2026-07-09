На данный момент информации о погибших в результате атаки не поступало, - сказал заместитель губернатора провинции Бушир

Власти иранского Бушира сообщили о попадании двух ракет по военной базе На данный момент информации о погибших в результате атаки не поступало, - сказал заместитель губернатора провинции Бушир

Заместитель губернатора провинции Бушир Ихсан Джаханиян сообщил о попадании двух ракет в военную базу, расположенную в южной части города. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Заместитель губернатора отметил, что две ракеты попали по военной базе на юге Бушира. На данный момент информации о погибших в результате атаки не поступало, - сказал он.

Между тем агентство Mehr сообщило, что еще четыре ракеты попали в остров Абу-Муса и город Сирик.

Кроме того, сообщается, что в результате ударов по городу Чабахар были поражены две диспетчерские вышки, обеспечивающие контроль морского судоходства.