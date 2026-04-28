В правительстве Ирана заявили, что осознают финансовое бремя, лежащее на плечах народа

Власти Ирана рассматривают вопрос об увеличении продовольственной помощи населению В правительстве Ирана заявили, что осознают финансовое бремя, лежащее на плечах народа

Власти Ирана осознают проблемы, с которыми сталкивается население в вопросах обеспечения средств к существованию и рассматривают вопрос об увеличении сумм, зачисляемых на продовольственные карты.

По данным IRNA, об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, выступая с оценками экономической ситуации в стране.

Она отметила, что президент Масуд Пезешкиан пристально следит за проблемами, с которыми сталкивается население в доступе к товарам первой необходимости и в вопросах обеспечения средств к существованию.

Говоря о влиянии войны на экономику страны, Мохаджерани заявила, что в правительстве осознают финансовое бремя, которое лежит на плечах народа. «Рассматривается вопрос об увеличении суммы, зачисляемой на продовольственные карты»,- сказала официальный представитель.

Мохаджерани также отметила, что в глобальном масштабе наблюдается топливный кризис, однако, несмотря на это, будет проведен необходимый мониторинг, чтобы не допустить повышения цен на билеты на внутренние рейсы.

Решение о выплате «помощи» после протестов

В ходе протестов, начавшихся в Иране 28 декабря 2025 года на фоне экономических проблем, было принято решение о выделении ежемесячной помощи в размере 10 млн риалов (примерно 7 долларов США) на человека для облегчения положения населения.

Было объявлено, что помощь будет перечисляться на счета ежемесячно и на регулярной основе, а в случае повышения цен на основные продукты питания сумма помощи будет соответственно увеличена.

Если ранее помощь в Иране выплачивалась наличными, то в данном случае было принято решение переводить средства напрямую на счета исключительно для покупки продуктов питания, чтобы предотвратить чрезмерный рост цен.

86 миллионов иранцев обеспечены возможностью использовать продовольственную помощь в 260 тысячах магазинов по всей стране.