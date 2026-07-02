Власти Ирака заявили о хищении более 2 трлн долларов с 2003 года Советник премьер-министра подчеркнул, что объемы арестованных активов и недвижимости подозреваемых «выходят за пределы здравого смысла»

Советник премьер-министра Ирака Али аз-Зейди по правовым вопросам Мунир Хаддад заявил, что с 2003 года из страны было похищено более 2 трлн долларов. По его словам, объем имущества, изъятого в рамках продолжающейся антикоррупционной кампании, «выходит за пределы здравого смысла».

В интервью государственному информационному агентству INA Хаддад отметил, что начатая под руководством премьер-министра Али аз-Зейди борьба с коррупцией продолжается «без красных линий и без ограничения по времени».

Он сообщил, что премьер-министр решительно отверг давление и возражения со стороны некоторых политических кругов, обеспокоенных тем, что признательные показания задержанных могут затронуть их, и подтвердил намерение продолжать расследование.

По словам Хаддада, ежедневные рейды продолжаются, при этом окончательная статистика по числу задержанных пока отсутствует. Благодаря подробным признательным показаниям основных подозреваемых следствие выходит на новых фигурантов.

Советник премьер-министра подчеркнул, что объемы арестованных активов и недвижимости подозреваемых «выходят за пределы здравого смысла». В частности, только у одного чиновника было выявлено более 50 объектов элитной недвижимости, зарегистрированных на него самого или членов его семьи.

Хаддад также сообщил, что некоторые подозреваемые, в отношении которых выданы ордера на арест, пытались скрыться за пределами страны или на территории Иракского Курдистана. По его словам, власти Иракского Курдистана оказали содействие следствию и передали Багдаду восьмерых таких лиц.

Он добавил, что все дела о коррупции будут рассматриваться в открытых и прозрачных судебных процессах, а все изъятые денежные средства и объекты недвижимости без исключения будут переданы в государственную казну Ирака.

В начале июня силы безопасности Ирака задержали заместителя министра нефти Аднана аль-Джумейли. На основании его признательных показаний позавчера на рассвете в Багдаде, в «Зеленой зоне», где расположены правительственные здания и иностранные дипломатические представительства, были проведены обыски и задержаны несколько высокопоставленных политиков и депутатов, подозреваемых в причастности к коррупции.

Ранее премьер-министр Али аз-Зейди заявлял, что власти намерены решительно бороться с коррупцией.