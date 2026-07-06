Власти Газы объявили о роспуске Комитета по ЧС Подготовка к передаче полномочий Национальному комитету по управлению Газой завершена

Правительственное медиауправление Газы сообщило, что в рамках передачи управления сектором Газа Национальному комитету по управлению Газой председатель Правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям подал в отставку, а сам комитет был распущен.

В письменном заявлении ведомства говорится, что завершена административная и юридическая подготовка к передаче управления сектором Газа Национальному комитету по управлению Газой. В этой связи председатель Правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям и исполняющий обязанности главы правительственного аппарата Мухаммад Абдульхалик аль-Фарра ушел в отставку, а Комитет по чрезвычайным ситуациям был распущен.

В заявлении напоминается, что государственные учреждения Газы неоднократно заявляли о своей готовности передать управление Национальному комитету по управлению Газой. Отмечается, что для практической реализации этого процесса предприняты новые стратегические шаги.

Сообщается, что вся подготовка к административной передаче полномочий завершена. Соответствующие решения были официально представлены национальной делегации, представляющей палестинские группировки, Высшему комитету племен и кланов, организациям гражданского общества, а также наблюдателю ООН.

В заявлении также говорится, что технический и профессиональный персонал, продолжающий работу в государственных учреждениях, сохранит свои должности, чтобы избежать перебоев в предоставлении государственных услуг и возникновения административного вакуума.

Подчеркивается, что все сотрудники, обеспечивающие оказание государственных услуг, являются государственными служащими и готовы продолжать работу под руководством Национального комитета по управлению Газой, исполняя принимаемые им решения.

Правительственное медиауправление призвало все заинтересованные стороны обеспечить скорейшее начало работы Национального комитета по управлению Газой, чтобы он принял на себя административную и национальную ответственность.

В ведомстве отметили, что эти меры направлены на облегчение положения палестинского населения в условиях продолжающихся израильских атак, задержки процесса восстановления, сохраняющейся блокады и отсутствия вывода израильских войск из сектора Газа.

О переходной системе управления Газой, включающей «Совет мира», «Национальный комитет по управлению Газой» и «Международные силы по обеспечению стабильности», Белый дом объявил 16 января.