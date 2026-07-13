Президент отметил достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса и подчеркнул, что российские военные идут вперед в зоне «спецоперации»

Владимир Путин: Россия развивает экономику и усиливает армию, несмотря на давление Запада Президент отметил достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса и подчеркнул, что российские военные идут вперед в зоне «спецоперации»

Россия продолжает развивать экономику, укреплять финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы, несмотря на давление Запада.

Об этом президент Владимир Путин во время выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

По его словам, страна продолжает работу по ключевым направлениям, включая развитие экономики, укрепление финансов и совершенствование армии. Президент отдельно указал на достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса и подчеркнул, что российские военные идут вперед в зоне «спецоперации».

Он также подчеркнул, что считает работу Народного фронта с участниками «спецоперации» и членами их семей наиболее важным направлением деятельности организации.

Глава государства добавил, то возникающие проблемы с топливом носят временный характер, поскольку российская энергетика располагает «очень мощной, надежной базовой основой».

«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», - сказал он.

Комментируя удары ВСУ по российским объектам, Путин заявил, что ответы «будут зеркальными» и «в несколько раз мощнее».