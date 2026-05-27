Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану с государственным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Российского лидера лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Эта встреча станет 39-й между нынешними лидерами России и Казахстана.

Визит Путина является особенным, поскольку, вопреки протоколу, это уже второй государственный визит за один президентский срок.

Из аэропорта Путин и Токаев отправятся в резиденцию казахстанского лидера «Кедровый дом», где за обедом проведут частную беседу.