Elena Teslova, Nariman Mehdiyev
27 Май 2026•Обновить: 27 Май 2026
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану с государственным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Российского лидера лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Эта встреча станет 39-й между нынешними лидерами России и Казахстана.
Визит Путина является особенным, поскольку, вопреки протоколу, это уже второй государственный визит за один президентский срок.
Из аэропорта Путин и Токаев отправятся в резиденцию казахстанского лидера «Кедровый дом», где за обедом проведут частную беседу.