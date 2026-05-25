Владимир Путин подписал закон об использовании ВС для защиты граждан России за рубежом

Nariman Mehdiyev
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об экстерриториальном использовании по решению главы государства формирований Вооруженных сил России для защиты россиян.
Документ опубликован в понедельник, 25 мая на официальном портале правовой информации.
Согласно этой информации, закон разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.
По решению главы российского государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут применять и органы госвласти РФ в пределах своих полномочий.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Согласно действующему законодательству, президент принимает меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам РФ или основам публичного правопорядка РФ.