Владимир Путин направил поздравление новому премьер-министру Ирака Зейди

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Ирака Али эз-Зейди поздравительное письмо в связи с получением его правительством вотума доверия от иракского парламента.

Согласно письменному заявлению пресс-службы премьер-министра Ирака, в своем письме Путин пожелал Зейди успехов в работе.

Путин также отметил, что отношения между Ираком и Россией имеют давние традиции, основанные на дружбе и взаимном уважении, и выразил надежду на развитие и укрепление сотрудничества между двумя странами в различных областях.

В письме президент подчеркнул, что двустороннее сотрудничество будет служить интересам обоих народов и способствовать обеспечению региональной безопасности и стабильности.