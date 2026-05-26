Владимир Путин написал статью перед государственным визитом в Казахстан

«Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества <...> Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия», — отметил президент РФ.

Владимир Путин считает, что Москва и Астана остаются крупными торговыми партнерами, а значительная часть экспортно-импортных операций проводится в национальных валютах. По его словам, объем накопленных российских инвестиций в экономику Казахстана составляет почти $30 млрд. В республике с участием российских инвесторов реализуется около 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, машиностроении и химической промышленности — это позволило создать более 60 тыс. новых рабочих мест.

Он также отметил сотрудничество в энергетике. «За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экс­порта казахстанской нефти на мировые рынки», — отметил он. Среди ключевых проектов глава государства назвал строительство первой АЭС в Казахстане с участием «Росатома», развитие газовой инфраструктуры, совместные цифровые решения, проекты в сфере искусственного интеллекта и космонавтики.

Президент напомнил о первом пуске ракеты «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек» и отметил значение транспортных коридоров «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай».

По его словам, В рамках партнерства по экологии и сбережению биоразнообразия Россия оказала Казахстану содействие в восстановлении популяции амурского тигра, говорится в статье главы государства. В Хабаровском крае выловили двух взрослых тигров и двух тигрят, провели их обследование и перевезли в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые занимаются их адаптацией в резервате «Иле-Балхаш», после чего животных выпустят в дикую природу.

Россия готова и дальше развивать союзнические отношения с Казахстаном. Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры придадут новый импульс двустороннему партнерству.

Глава государства по приглашению лидера республики Касыма-Жомарта Токаева посетит Казахстан 27 мая, государственный визит продлится до 29 мая.

На следующий день после прибытия российского президента пройдет Евразийский экономический форум с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.