Владимир Путин: ЕАЭС продолжает успешно развиваться Прездиент РФ напомнил, что активизировались переговоры о либерализации торговли между ЕАЭС и Индией, а также были заключены торговые договоры ЕАЭС с Индонезией и ОАЭ

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) функционирует в целом успешно и продолжает развиваться, - отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Он подчеркнул, что шаг за шагом на площадке ЕАЭС формируется полноценное, всеобъемлющее экономическое пространство.

Президент подчеркнул, что деятельность организации привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве.

«Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров из года в год планомерно расширяется», – сказал он.

Глава государства напомнил, что сейчас активизировались переговоры о либерализации торговли между ЕАЭС и Индией, а также были заключены торговые договоры ЕАЭС с Индонезией и ОАЭ.