Владелец Telegraph и Politico: журналисты должны поддерживать Израиль или уйти в отставку Депфнер заявил, что поддержка Израиля находится в центре идентичности компании

Журналисты должны поддерживать Израиль, в противном случае им следует уйти в отставку. Об этом заявил председатель правления Axel Springer, которому принадлежат издания Telegraph и Politico, Матиас Депфнер.

Заявления генерального директора Axel Springer Депфнера, вызвали критику из-за угрозы независимости редакций.

Напряженность в редакции Politico возникла на этой неделе после того, как журналисты издания, приобретенного Axel Springer в 2021 году, направили письмо, в котором обвинили Депфнера в том, что он «использует издание для продвижения собственной политической повестки».

В письме, адресованном новому главному редактору Джонатану Гринбергеру, журналисты заявили, что последние авторские колонки Депфнера могут «подорвать репутацию издания как нейтрального источника новостей».

Сотрудники также выразили обеспокоенность тем, что идеологическая линия, задаваемая высшим руководством, может повлиять на освещение тем, связанных с Израилем.

- Могу посоветовать работать в других компаниях»

Согласно аудиозаписи, полученной газетой Jewish Insider, на встрече с сотрудниками Депфнер заявил, что поддержка Израиля находится в центре идентичности компании.

На 40-минутной встрече, в которой также участвовали руководители Politico, Депфнер сказал, что те, кто не согласен с основополагающими принципами или с одним из этих принципов, не должен работать в Axel Springer. «Если основополагающие принципы не привлекательны, если они не являются объединяющей силой, если они не служат причиной работать в этой компании, я могу порекомендовать работу в других компаниях», - заявил он.

Депфнер утверждал, что приверженность Израилю является частью рамки «основных принципов», состоящей из пяти базовых ценностей, таких как «свобода, свободный рынок, индивидуальная свобода и свобода выражения мнений». Он поставил эту поддержку сразу вслед за указанными принципами.

«Если кто-то хочет поставить это под сомнение, тогда мы действительно затрагиваем самые фундаментальные основы наших ценностей. И это может привести к простому решению — мы в этом вопросе полностью прозрачны: в таком случае каждый сам должен решить, действительно ли человек с настолько принципиально иными убеждениями подходит Axel Springer», - заявил он.

В прошлом году в опубликованной немецкой газетой Die Zeit утекшей электронной переписке также сообщалось, что Депфнер, излагая свои политические взгляды, написал: «Сионизм превыше всего. Израиль - моя страна».