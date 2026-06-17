В последнее время в отношениях Анкары и Еревана произошли «значимые события», заявил вице-спикер НС Армении, спецпосланни по нормализации с Турцией Рубен Рубинян

Вице-спикер парламента: Армения перестала быть железнодорожным тупиком В последнее время в отношениях Анкары и Еревана произошли «значимые события», заявил вице-спикер НС Армении, спецпосланни по нормализации с Турцией Рубен Рубинян

Армения перестала быть железнодорожным тупиком, поскольку для страны открывается возможность прямой торговли с Турцией и использования железной дороги Ахалкалаки – Карс . Об этом заявил местным СМИ вице-спикер Национального собрания республики, спецпосланник Армении на переговорах с Турцией Рубен Рубинян.

Отвечая на вопрос об отношениях двух стран, Рубинян заметил, что в последнее время произошли «значимые события». «Если полгода назад Армения была железнодорожным тупиком и могла вывозить продукцию максимум до Поти, то ныне, с открытием дороги через Азербайджан, может везти хоть в Европу, хоть в Сирию»,-приводятся слова спецпредставителя.

Политик также напомнил о создании рабочей группы по реконструкции дороги Гюмри-Карс. «Мы ожидаем скорейшего ввода в эксплуатацию этого пути, как и выполнения всех договоренностей», - заявил Рубинян.

Нормализация отношений с Турцией

За время пребывания Никола Пашиняна на посту премьер-министра Армении отношения Анкары и Еревана перешли к прямому дипломатическому диалогу, направленному на нормализацию.

В 2021 году специальным представителем Турции по процессу нормализации отношений с Арменией был назначен бывший посол в США Сердар Кылыч. Специальным представителем Армении выступил заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

Кылыч и Рубинян провели встречу в Москве в январе 2022 года, по итогам которой стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий для нормализации отношений. Этот процесс был положительно воспринят международным сообществом.

Прямое авиасообщение между Арменией и Турцией, прерванное в 2020 году, возобновилось 2 февраля 2022 года.

Кроме того, был снят запрет на доступ пользователей из Турции к армянским интернет-ресурсам, за исключением правительственных сайтов.

Турция и Армения упростили визовые процедуры для владельцев служебных, специальных и дипломатических паспортов, которые начиная с 1 января 2026 года получили возможность оформлять электронные визы на безвозмездной основе.

4 мая 2026 года в Ереване вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, в рамках которых был подписан протокол, предусматривающий совместную реставрацию исторического Анийского моста. Данное сооружение находится на границе между Турцией и Арменией.

Турция объявила о завершении бюрократической подготовки к началу прямой торговли с Арменией. «Благодаря новому постановлению теперь можно указывать конечный пункт назначения или происхождения товаров, следующих из Турции в третью страну, а затем в Армению, или следующих из Армении тем же маршрутом, как ‘Армения/Турция»,— говорится в сообщении МИД Турции.

В мае 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян официально объявил, что железная дорога Ахалкалаки–Карс, соединяющая Грузию и Турцию, а также железнодорожная инфраструктура Азербайджана, теперь открыты для экспортных и импортных перевозок Армении