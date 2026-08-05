Вице-премьер РФ: российские нефтяные компании снимают ограничения на отпуск топлива

Российские вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) сейчас обеспечивают максимальное производство топлива и снимают ограничения на его отпуск, сообщил «Вестям» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ. И сегодня на своих заправках объемы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения, о чем сегодня было доложено на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний», - сказал он.

Ранее в пресс-службе сети АЗС «Газпром нефть» сообщили ТАСС, что сеть полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионах России.

Новак заявлял, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты: в регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди.

Совещание по ситуации с топливом

Кроме того, Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ в среду, 5 августа, особое внимание было сосредоточено на снабжении топливом сельхозтоваропроизводителей и на поставках нефтепродуктов в рамках северного завоза.

«Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли. Транспортировка топлива в рамках северного завоза осуществляется по плану», - следует из текста публикации.

Кроме того, была рассмотрена ситуация на региональных рынках топлива ряда субъектов, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Алтайского края, а также республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва.

Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать ценообразование на топливном рынке в регионах. При необходимости принимаются соответствующие меры.

По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям.