Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием глав регионов

Вице-премьер РФ призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием глав регионов

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак призвал регионы России эффективно использовать топливный ресурс.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ в понедельник, 29 июня Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний.

Главы регионов доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Отраслевые компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств.

Отдельное внимание было уделено обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ.

Отмечено, что снабжение фермеров и сельхозпредприятий необходимыми ресурсами находится на постоянном контроле.

Александр Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных органов власти, а также производителей и поставщиков при балансировке рынка нефтепродуктов.

Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.

Помимо этого, для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек.

В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию.

Ограничения на продажу топлива сохраняются в десятках регионов РФ

Число российских регионов, где действуют ограничения разной степени на отпуск топлива, по данным государственных СМИ, превысило 40.

В Республике Саха (Якутия, субъект РФ) на ряде АЗС АО «Саханефтегазсбыт» 29 июня ввели лимиты на отпуск топлива. Как сообщается в Telegram-канале АО «Саханефтегазсбыт», мера направлена на предотвращение ажиотажного спроса и искусственного дефицита, а также на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами.

Режим повышенной готовности ввели накануне на территории Иркутской области для стабилизации ситуации с нехваткой топлива. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, на АЗС сети «Роснефть» будет действовать ограничение на отпуск топлива физлицам до 50 литров в сутки, также запрещена продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

В Москве и Санкт-Петербурге на некоторых автозаправочных станциях продолжает действовать ограничение на продажу топлива. Водителям время от времени приходится выстаивать в длинных очередях, чтобы заправить автомобили.

29 июня ограничения также заработали в Приморье: там для большегрузов действуют лимиты — не более 100 л можно заправить в городе, а на трассе — не более 200 л. Ограничен отпуск топлива в канистры.

В то же время в Севастополе возобновили продажу топлива на заправках по QR-кодам. Заправить можно не более 20 л. Ранее заправка топлива для физических лиц в городе была приостановлена, в аннексированном Крыму эта мера сохранилась.

Российские власти отмечают, что ажиотажный спрос искусственно увеличивает потребление топлива. При этом средняя цена бензина в стране за последнюю неделю выросла на 3%.

На совещании 28 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что принимаемые меры носят временный характер. По его словам, уже в июле ожидается рост производства основных видов топлива. Цель решений — стабилизировать ситуацию, нарастить предложение и поддерживать экономически обоснованные цены.