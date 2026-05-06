Сотрудничество двух стран в условиях мировой турбулентности стало особенно востребованным - вице-премьер РФ Александр Новак

Вице-премьер РФ назвал отношения с Казахстаном одним из приоритетов внешней политики страны Сотрудничество двух стран в условиях мировой турбулентности стало особенно востребованным - вице-премьер РФ Александр Новак

Отношения с Казахстаном являются одним из приоритетов внешней политики России, а сотрудничество двух стран в условиях мировой турбулентности стало особенно востребованным. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.

Текст заявления опубликовала пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале в среду, 6 мая.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в отраслях топливно-энергетического комплекса в рамках подготовки к предстоящей встрече лидеров двух стран в Казахстане.

Новак отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается успешно. По его словам, страны реализуют масштабные совместные проекты в промышленности и энергетике.

«Отношения с Астаной являются одним из приоритетов внешней политики России. Удовлетворены уровнем нашего диалога. Сегодня наше эффективное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате как никогда востребовано на фоне сильной мировой турбулентности», - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в нынешних условиях Москве и Астане необходимо действовать решительно, работать сообща в общих политических и хозяйственных интересах, а также использовать потенциал высокоинтегрированных связей, сформировавшийся за предыдущие годы.