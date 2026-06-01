Вице-премьер: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой

Помощь Азербайджана помогла Украине пережить сложную зиму. Об этом заявил первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, выступая на 31-м Бакинском энергетическом форуме, передают азербайджанские СМИ.

«Азербайджан внес существенный вклад в нашу стойкость в наиболее сложный период минувшей зимы. Наши азербайджанские партнеры обеспечили поставки генераторов, трансформаторов, кабельной продукции и иного жизненно необходимого оборудования», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой.

«На сегодняшний день она содействует нашей подготовке к предстоящему зимнему сезону. В целом с начала полномасштабных военных действий Азербайджан объявил об 11 пакетах энергетического содействия для Украины», - сказал украинский вице-премьер.

Шмыгаль заявил, что в Украине «бесконечно признательны за это».

«Хотим выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву и министру энергетики Парвизу Шахбазову. Мы высоко ценим подобную солидарность и искренне благодарны за нее. Общее осознание совместных интересов по-прежнему формирует основу нашего сотрудничества и взаимной поддержки», — заявил Шмыгаль.