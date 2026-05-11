Вице-премьер Бельгии: Брюссель и Анкара дополняют друг друга в ряде секторов Существует потенциал для более глубокого сотрудничества в сфере энергетики и обороны - Максим Прево

Бельгия и Турция обладают взаимодополняющими преимуществами в ряде секторов. Об этом заявил вице-премьер Бельгии, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Максим Прево.

«Существует большой потенциал для более глубокого сотрудничества в таких сферах, как энергетика, авиация, космос и оборона», - сказал он.

Прево, входящий в состав делегации королевы Бельгии Матильды, прибывшей в Турцию в рамках «Экономической миссии», выступил на Турецко-бельгийском бизнес-форуме, организованном Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).

В начале выступления он отметил, что делегацию тепло встретили с хорошо известным в регионе турецким гостеприимством, и от имени всех участников поблагодарил принимающую сторону на турецком языке.

Прево напомнил, что аналогичная бельгийская «Экономическая миссия» в Турцию проводилась 40 лет назад. По его словам, тот факт, что нынешний визит проходит под руководством королевы Матильды, подчеркивает значение отношений между двумя странами.

«Отношения между Турцией и Бельгией имеют долгую историю и основаны почти на двух столетиях политического, экономического и дипломатического сотрудничества», - отметил он.

Прево подчеркнул, что двусторонние связи опираются не только на институты и соглашения, но и на граждан двух стран, которые вносят вклад в экономическую, социальную и культурную жизнь.

«Они являются живой связью этого партнерства, и все остальное строится именно на этой основе», - сказал он.

Бельгия - восьмой по значимости инвестор в Турции



В этом контексте Прево указал на инновационную, впечатляющую и конкурентоспособную экосистему Турции. Он также отметил возможности для сотрудничества в таких сферах, как порты, логистика, транспорт, науки о жизни, медицинская продукция, биотехнологии, цифровая трансформация и промышленность.

«Эти сектора отражают стратегические приоритеты Турции. В то же время они полностью совпадают с теми областями, в которых бельгийские компании демонстрируют свою экспертизу, инновационный потенциал и знания. Экономические отношения между двумя странами уже сейчас очень прочны», - заявил Прево.

Говоря об инвестициях бельгийских компаний в Турции, он также отметил, что в Бельгии приветствуют начало инвестиций турецких компаний в бельгийскую экономику, поскольку такие вложения создают рабочие места.

Совместные проекты Турции и Бельгии



Заместитель премьер-министра Бельгии сообщил, что в следующем году стороны откроют новую главу в работе Совместной экономической и торговой комиссии. По его словам, это станет важной возможностью для дальнейшего укрепления позитивной динамики экономического взаимодействия.

Прево подчеркнул, что экономическое сотрудничество между двумя странами имеет прочную, зрелую и весьма динамичную структуру, что представляет большое значение для обеих сторон.

Он отметил, что Таможенный союз поддерживает это экономическое партнерство и на протяжении последних 30 лет связывает турецкую промышленность с производственными цепочками в Европе.

При этом Прево подчеркнул, что торговля составляет «лишь одну часть» этой истории. По его словам, сотрудничество в сфере исследований, инноваций и технологий обладает большим потенциалом, который пока используется недостаточно.

Прево сообщил, что Бельгия и Турция совместно работают примерно над 300 проектами в рамках программы Horizon Europe («Горизонт Европа»). Это, по его словам, делает Бельгию пятым по значимости исследовательским партнером Турции в Европе.

Он напомнил, что в рамках визита в Турцию делегация посетит различные учреждения, работающие над дальнейшим развитием этого сотрудничества. Прево также указал на запланированные политические контакты высокого уровня, встречи между представителями деловых кругов и межправительственные переговоры.

По его словам, программа визита также включает посещение компаний и подписание ряда новых соглашений. Прево отметил, что визит был организован, в частности, для облегчения доступа на рынок малых и средних предприятий за счет их прямых контактов с турецкими партнерами.

В завершение Прево поблагодарил министра торговли Турции Омера Болата за прием и выразил надежду, что визит станет началом новых контактов, партнерств, соглашений и дружеских связей.