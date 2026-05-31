Вице-премьер Армении заявил об отсутствии у Еревана планов разрывать связи с ЕАЭС У нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом - Мгер Григорян

Армения не планирует разрывать связи с Евразийским экономическим союзом. Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» в Астане.

Журналист поинтересовался, подсчитывала ли Армения возможный ущерб экономике в случае сокращения или разрыва связи с ЕАЭС. «А у нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты, мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент», - сказал Григорян.

В МИД РФ 30 мая сообщили, что посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций из-за действий армянских властей, направленных на сближение с Евросоюзом.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭСговорится на сайте»,- внешнеполитического ведомства.

Ранее по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан приняли совместное заявление относительно планов Армении присоединиться к ЕС - с призывом провести референдум о выборе между членством в ЕАЭС и в Евросоюзе. Также стороны договорились на следующем заседании ВЕЭС в декабре в Санкт-Петербурге рассмотреть доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС.