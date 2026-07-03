Джевдет Йылмаз представлял Турцию на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Вице-президент Турции принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи Джевдет Йылмаз представлял Турцию на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

В тегеранской мечети «Мосалла имени Имама Хомейни» состоялась государственная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в результате атак США и Израиля, начавшихся 28 февраля.

Турцию на церемонии представляли вице-президент Джевдет Йылмаз, председатель Межпарламентской группы дружбы Турция–Иран Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Кайхан Тюркменоглу, член административного совета парламента Хасан Туран, заместитель министра иностранных дел Муса Кулаклыкая, а также посол Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыч.

После того как Йылмаз прочитал молитву перед гробом Хаменеи, турецкая делегация покинула место проведения церемонии.

На траурной церемонии также присутствовали представители Народно-республиканской партии (CHP), Партии счастья (Saadet Partisi), Партии великого единства (BBP), Партии нового благоденствия (Yeniden Refah Partisi), Партии свободного дела (Hür Dava Partisi), Партии будущего (Gelecek Partisi) и партии «Ватан».

В церемонии приняли участие главы государств и парламентов, министры иностранных дел и специальные представители правительств примерно 100 стран.