Вице-президент Турции: для независимой внешней политики необходима развитая оборонная промышленность

Если вы намерены проводить независимую внешнюю политику, у вас обязательно должна быть собственная оборонная промышленность. Если безопасность страны обеспечивается за счет инструментов, предоставляемых другими, проводить независимую внешнюю политику невозможно. Об этом заявил вице-президент Джевдет Йылмаз в прямом эфире телеканала 24 TV.

Йылмаз отметил, что мир переживает период изменения баланса сил и находится в переходном процессе как в экономическом, так и в политическом плане.

По словам Йылмаза, международные институты и правила ослабевают, число конфликтов растет, а неопределенность и риски усиливаются. Он добавил, что эти процессы затрагивают и НАТО.

Йылмаз напомнил, что ранее звучали заявления о «смерти мозга НАТО», однако, по его мнению, итоги последнего саммита альянса в Анкаре свидетельствуют о его определенном восстановлении.

«В последнее время европейские страны начали придавать обороне серьезное значение. В рамках программы SAFE Европейский союз сформировал общий бюджет в размере 800 млрд евро. Одновременно отдельные страны начали увеличивать собственные оборонные расходы», - заявил он.

Йылмаз подчеркнул, что Анкара продемонстрировала способность НАТО проводить встречи, и назвал это само по себе значительным успехом. Он отметил, что участие всех лидеров в саммите НАТО в Анкаре стало успехом как с организационной, так и с содержательной точки зрения.

По словам Йылмаза, на саммите вновь был выстроен баланс между Европой и США. «Стало совершенно ясно, что европейская опора НАТО будет постепенно укрепляться. Хотя Европа пока не сравнима с Соединёнными Штатами, она движется в этом направлении и стремится почти поровну разделить нагрузку», - сказал он.

Будущее принадлежит Турции

Йылмаз отметил, что на саммите НАТО в Анкаре был также заметен подъем оборонной промышленности. По его словам, впервые Форум оборонной промышленности стал официальной частью саммита.

Он подчеркнул, что это создает преимущества и для Турции, которая благодаря политической воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана начала двигаться в этом направлении раньше многих других стран.

«Уровень локализации продукции, поступающей на вооружение нашей армии, превышает 80 %. Мы занимаем 11-е место в мире по экспорту оборонной продукции и в ближайшем будущем войдем в первую десятку. В прошлом году наш экспорт превысил 10 млрд долларов, а за последние 12 месяцев составил уже более 11 млрд долларов. Кроме того, одним из наиболее важных преимуществ является молодое население. В отрасли заняты около 100 тысяч человек, средний возраст работников составляет 34 года. В западных странах этот показатель превышает 50 лет. Поэтому будущее принадлежит нам, будущее принадлежит Турции. На саммите НАТО мы еще раз увидели, насколько высоко это оценивается и насколько большое значение этому придается», - продолжил он.

Йылмаз подчеркнул, что Турция провела саммит НАТО на высочайшем организационном уровне. По его словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил организацию мероприятия, отметив, что следующей стране-хозяйке будет трудно соответствовать заданному Турцией уровню.

По словам Йылмаза, благодаря вкладу множества ведомств и специалистов мероприятие было организовано на высоком уровне, что заметно повысило международную узнаваемость Турции и укрепило ее престиж.

Он также отметил, что в этом году в Турции пройдут и другие международные встречи, назвав этот период «годом саммитов».

Йылмаз напомнил о проведении дипломатического форума в Анталье, а также о том, что в Турции состоятся саммит лидеров Организации тюркских государств и Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP31. «Мы увидим, что мировые экологические проблемы обсуждаются в Турции. дипломатический форум в Анталье и эти саммиты еще более отчетливо демонстрируют статус Турции как центральной страны. В этом году именно в Турции обсуждаются мировые вопросы - безопасность, дипломатия и экология. Уверен, что это вызывает чувство гордости у всех наших граждан», - отметил он.

Саммит прошел без происшествий и был чрезвычайно успешным

Отвечая на вопрос о том, что по завершении саммита НАТО лидерам стран-участниц было подарено оружие турецкого производства с выгравированными именами, однако некоторые главы государств не смогли ввезти подарок в свои страны, Йылмаз напомнил, что НАТО является организацией в сфере безопасности.

«Насколько мне известно, некоторые страны не смогли забрать подарки из-за требований своего внутреннего законодательства. То есть были страны, которые не смогли этого сделать именно по причине национальных правовых норм. Но, по сути, это был саммит по безопасности, поэтому и подарок был связан с его тематикой», - подчеркнула он.

Йылмаз заявил, что проведение саммита НАТО в Анкаре продемонстрировало важность президентского комплекса, который благодаря своей инфраструктуре позволил принять мероприятие такого масштаба. По его словам, прибывшие на саммит гости высоко оценили комплекс и организацию мероприятия.

Он также отметил, что саммит НАТО в Анкаре завершился успешно, а лидеры, журналисты и технический персонал остались довольны уровнем его организации. «Для представителей прессы были созданы очень хорошие условия от питания до рабочих помещений. Мы провели прекрасный саммит. Он прошел без происшествий и был чрезвычайно успешным», - сказал он.

Дальнейшее решение по F-35 остается за США

Отвечая на вопрос о перспективах отмены санкций и возможной продажи Турции истребителей F-35, вице-президент Джевдет Йылмаз заявил, что дальнейшие шаги теперь должна предпринять американская администрация.

По его словам, санкции и торговые ограничения между союзниками противоречат духу партнерства. «Между союзниками не должно быть санкций. Между союзниками не должно быть торговых ограничений. К сожалению, Турция столкнулась и с тем, и с другим. Против нас вводились как открытые, так и скрытые санкции и создавались препятствия. Однако в ответ на эти трудности Турция стала активнее использовать собственные возможности и достигла определённого уровня. Мы начали экспортировать продукцию в страны, которые раньше вводили против нас ограничения. Товары, которые мы не могли приобрести даже за собственные деньги, теперь сами продаём другим странам. Об этом также нельзя забывать», - подчеркнул он.

Йылмаз заявил, что до достижения прогресса по ряду направлений Турции важно получать необходимую ей продукцию, а санкции против страны, по его мнению, невозможно оправдать, поскольку они противоречат духу союзничества.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп выступил против введения санкций в отношении союзников, что, по словам Йылмаза, свидетельствует о четко выраженной политической воле нынешней американской администрации. «Считаю, что важную роль здесь играют отношения, которые Трамп выстроил с нашим президентом. Он демонстрирует очень согласованный подход, испытывает большое уважение к господину президенту и неоднократно заявлял об этом. Таким образом, он уже совершенно ясно продемонстрировал свою политическую волю. Дальнейшее развитие событий мы будем отслеживать вместе. Однако теперь мяч находится на стороне американской администрации, и она, безусловно, должна предпринять необходимые шаги. Когда журналисты задали этот вопрос господину президенту, он ответил: «Продолжайте следить за нами». Следовательно, здесь непременно произойдут определенные изменения», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, какая оборонная политика ожидает Турцию и весь мир, Йылмаз обратил внимание на рост оборонных расходов.



«Почему во всем мире так стремительно растут оборонные расходы? Потому что усиливаются риски, возрастает вероятность конфликтов как на региональном, так и на глобальном уровне. В такие периоды нельзя действовать, рассчитывая на милость других государств, международные институты или правила. У вас просто нет такой роскоши. Вы обязаны укреплять собственную силу. Турция уже долгое время движется именно в этом направлении. На мой взгляд, оборонная промышленность связана не только с безопасностью. Если вы намерены проводить независимую внешнюю политику, у вас обязательно должна быть собственная оборонная промышленность. Если безопасность страны обеспечивается за счет инструментов, предоставляемых другими, проводить независимую внешнюю политику невозможно. Инвестиции Турции в оборонную промышленность напрямую связаны с ее стремлением к независимости и самостоятельной внешней политике. Говоря о независимости, я не имею в виду изоляцию. Речь идет о возможности принимать собственные решения и участвовать в международных процессах на основании этих решений. К счастью, Турция сегодня находится именно в таком положении», - продолжил он.

Йылмаз также подчеркнул, что достижения в оборонной промышленности имеют чрезвычайно большое значение для построения экономики, основанной на знаниях и технологиях, производящей продукцию с высокой добавленной стоимостью и преобразующей этот потенциал в общественное благосостояние.

Отвечая на вопрос о встрече гостей под звуки марша «мехтеров», Йылмаз заявил, что эта церемония продемонстрировала глубину государственных и военных традиций Турции, значение турецкой цивилизации, а также отразила уверенность страны в себе и ее идентичность. Йылмаз подчеркнул, что Турция не зацикливается на прошлом, однако без знания собственной истории невозможно ни понять настоящее, ни двигаться в будущее.

«Когда вы демонстрируете свою историю, ваше уважение в мире также возрастает. Откровенно говоря, никто не проявляет большого уважения к новым обществам и государствам, которые отрицают собственное прошлое и не имеют с ним связи. Однако если вы являетесь страной с глубокими историческими корнями и накопленным опытом, это вызывает гораздо больше уважения. К счастью, у нас есть такая цивилизация и такое прошлое. Мы смогли продемонстрировать их и по этому случаю», - добавил он.