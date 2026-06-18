Вице-президент США резко отреагировал на заявления израильских министров Бен-Гвира и Смотрича Нельзя решать каждую проблему национальной безопасности только «убийствами» - вице-президент США Джей Ди Вэнс

Израиль не может решать все вопросы национальной безопасности исключительно силовыми методами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя критику со стороны израильских министров в адрес соглашения между США и Ираном.

Вэнс в интервью подкасту газеты The New York Times отреагировал на критику в Израиле в адрес США.

«Я нахожу всю эту панику в Израиле странной, потому что, на мой взгляд, она исходит из чувства неуверенности. Между тем Америка заслужила доверие в этом регионе», - сказал он.

Вэнс резко раскритиковал министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, назвав их по именам.

«Есть такие люди, как Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, которые нападают на соглашение. Думаю, мой ответ им будет таким: что именно вы предлагаете? Вы страна с населением 9 млн человек. Нельзя найти выход, просто убивая, чтобы решить каждую проблему национальной безопасности, с которой вы сталкиваетесь», - заявил вице-президент США.

Вэнс отметил, что соглашение США с Ираном является хорошей договоренностью как для Вашингтона, так и для Израиля и Ближнего Востока в целом. По его словам, с учетом долгосрочной поддержки Израиля со стороны США подобная реакция из Тель-Авива выглядит «нелогичной».

Американский вице-президент также заявил, что благодаря соглашению иранская ядерная программа будет прекращена, что, по его словам, является серьезным достижением для Израиля.

«Мы ликвидировали их ядерную программу. Мы довели иранцев до того, что они начали выдвигать предложения, которые еще шесть месяцев назад невозможно было даже представить», - сказал Вэнс.

Он призвал довести переговоры до конца и проверить, будут ли действия Ирана соответствовать его заявлениям, а также отметил важную роль США как ключевого партнера Израиля.