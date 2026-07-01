Если вы продолжите открывать огонь по судам, мы ответим, и этот ответ будет гораздо более жестким, чем ранее, - Джей Ди Вэнс

Вице-президент США пригрозил Ирану еще более жестким ударом из-за ситуации вокруг Ормуза Если вы продолжите открывать огонь по судам, мы ответим, и этот ответ будет гораздо более жестким, чем ранее, - Джей Ди Вэнс

Соединенные Штаты ответят «гораздо более жестко», в случае открытия огня Ираном по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя события, которые вновь привели к росту напряженности в отношениях с Ираном.

Вице-президент США предостерег Иран от нападений на суда, проходящие через Ормузский пролив.

«Наше основное соглашение было таким: если вы прекратите обстреливать суда, мы снимем блокаду. Но если вы продолжите открывать по ним огонь, мы ответим, и этот ответ будет гораздо более жестким, чем ранее», -сказал он.

Вэнс в очередной раз заявил, что ядерная программа Ирана и его обычные вооруженные силы были «уничтожены».

«Внутри иранской системы были люди, которые говорили: „Мы хотим изменить отношения с США и открыть новую страницу“. Президент (Дональд Трамп) ответил: „Хорошо, давайте сядем за стол переговоров и посмотрим, смогут ли здравомыслящие люди в системе взять верх над безумцами“. Именно в этом и заключалось достигнутое между нами основное соглашение», - отметил он.

По словам Вэнса, 24 часа назад Иран вновь начал обстреливать суда.

«Они вели себя прилично около недели, но потом снова открыли огонь. Поэтому все очень просто: если они будут стрелять по судам, мы их разгромим. Все предельно просто, и в этом вся основная логика», — сказал он, указав на то, что Ормузский пролив останется открытым.

«Это означает, что нефть и газ будут продолжать поступать к американскому народу», — отметил Вэнс.

Вице-президент также напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что «этот жизненно важный проход, через который осуществляется значительная часть мировых поставок энергоносителей, должен оставаться открытым, а иранцы должны это понимать».

В противном случае события, произошедшие минувшей ночью, будут повторяться, - пообещал он.

7 июля в Ормузском проливе, как сообщалось, по меньшей мере три торговых судна, включая танкеры Катара и Саудовской Аравии, подверглись атакам снарядами неизвестного происхождения и беспилотными летательными аппаратами.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении авиаударов более чем по 80 объектам на территории Ирана, в том числе по радиолокационным системам, ракетным батареям и более чем 60 малым катерам, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции.