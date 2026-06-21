Вице-президент США отправился в Швейцарию для переговоров по Ирану

Hakan Çopur, Ulviyya Amoyeva
21 Июня 2026•Обновить: 21 Июня 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в запланированных переговорах по Ирану.
Об этом в социальной сети американской компании Х сообщил пресс-секретарь вице-президента Люк Шрёдер.
Он разместил снимок Вэнса в момент посадки на борт самолета, сопроводив публикацию подписью: «Вице-президент Джей Ди Вэнс отправляется из Вашингтона в Швейцарию».
Ранее Вэнс сообщил, что переговоры по Ирану могут начаться уже в воскресенье, 21 июня.
Вице-президент сообщил, что присоединится к диалогу после завершения необходимых организационных процедур.