Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана

Вице-президент США отправился в Швейцарию для переговоров по Ирану Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в запланированных переговорах по Ирану.

Об этом в социальной сети американской компании Х сообщил пресс-секретарь вице-президента Люк Шрёдер.

Он разместил снимок Вэнса в момент посадки на борт самолета, сопроводив публикацию подписью: «Вице-президент Джей Ди Вэнс отправляется из Вашингтона в Швейцарию».

Ранее Вэнс сообщил, что переговоры по Ирану могут начаться уже в воскресенье, 21 июня.

Вице-президент сообщил, что присоединится к диалогу после завершения необходимых организационных процедур.

