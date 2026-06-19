Вице-президент США отложил поездку в Швейцарию «Мы рассчитываем как можно скорее начать технические переговоры», — Белый дом

Подготовка к техническим переговорам с Ираном продолжается, однако поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию пока отложена. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Как отметил ранее вице-президент на своей пресс-конференции, планы относительно предстоящих технических переговоров еще не окончательно согласованы», - следует из публикации.

В сообщении отмечается, что американская делегация готова отправиться в путь при первой же возможности.

«Однако логистика подобных переговоров никогда не была простой или предсказуемой», —сообщили в Белом доме, указав на то, что Вэнс не отправится в поездку этой ночью, а его визит в Швейцарию временно отложен.

«Мы проинформируем вас, как только появятся конкретные обновления относительно дальнейших шагов. Мы рассчитываем как можно скорее начать технические переговоры», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее в ходе пресс-конференции в Белом доме Вэнс заявил, что технические переговоры с Ираном, как ожидается, начнутся в эти выходные. Однако, по его словам, сроки поездки могут измениться в зависимости от возможностей прибытия иранской делегации.

В рамках достигнутого между США и Ираном меморандума стороны планируют обсудить технические детали, касающиеся будущего иранской ядерной программы, ликвидации запасов высокообогащенного урана и механизмов контроля.

