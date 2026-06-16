Вэнс заявил, что ключевые детали будут согласованы на последующих переговорах

Вице-президент США: Меморандум между Вашингтоном и Тегераном определяет лишь общие рамки соглашения Вэнс заявил, что ключевые детали будут согласованы на последующих переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что достигнутый между Вашингтоном и Тегераном меморандум «определяет лишь общие рамки», а важные детали будут согласованы в ходе дальнейших переговоров.

В эфире американского телеканала CNN Вэнс отметил, текст меморандума занимает «примерно полторы страницы», поэтому документ носит весьма общий характер, однако является важной частью переговорного процесса с Ираном.

«По многим вопросам нам предстоит работать на этапе технических переговоров, однако меморандум создает рамки, которые позволят иранской стороне выполнять свои обязательства и одновременно пользоваться преимуществами соглашения», — отметил Вэнс.

Вице-президент также заявил, что перед Ираном стоят два возможных пути.

«Первый вариант — оставаться под жесткими экономическими санкциями, что означает невозможность восстановить военный потенциал и возобновить ядерную программу. Второй вариант — обеспечить проверяемый контроль, который подтвердит, что режим не намерен восстанавливать свою ядерную программу. Если они пойдут по этому пути, это может изменить весь регион», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что самым важным элементом договоренностей является поддающееся проверке обязательство Ирана не создавать ядерное оружие. По его словам, если Тегеран выполнит свои обязательства, он сможет извлечь из этого выгоду.

Отвечая на вопрос о возможном снятии санкций или размораживании иранских активов, Вэнс заявил: «Со стороны США или наших союзников в Персидском заливе не было предоставлено ни одного доллара в виде смягчения санкций или размораживания активов».

Ранее высокопоставленный представитель США также сообщил, что меморандум был подписан от американской стороны президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а от иранской стороны — спикером парламента Мохаммад-Багером Галибафом.

По словам чиновника, документ создает основу для дальнейшего развития переговоров и двусторонних отношений.

«Чем больше готовности Иран проявит к сотрудничеству по вопросам своей ядерной программы, подтверждения отсутствия разработки ядерного оружия, а также прекращения финансирования радикализма и терроризма в регионе, тем более благоприятным будет его возвращение в мировую экономику», — отметил он.

Американский чиновник сообщил, что детали соглашения между США и Ираном будут обнародованы в течение 24–48 часов, после чего его содержание станет более понятным общественности.

Он также утверждал, что в случае выполнения Ираном своих обязательств около 300 миллиардов долларов замороженных средств будут постепенно разблокированы.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном выводе израильских войск из Ливана, представитель США подчеркнул, что меморандум не содержит положений о выводе Израиля.