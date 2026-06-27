«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем», — Джей Ди Вэнс

Вице-президент США: Если у Ирана есть разногласия по меморандуму, он может позвонить «Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем», — Джей Ди Вэнс

Иран может выйти на связь, если у него есть разногласия относительно выполнения достигнутого с США меморандума. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальной сети американской компании X, комментируя заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM) относительно нанесения авиаударов по Ирану.

«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем», — написал Вэнс.

«Если у них есть разногласия по поводу того, как реализуется меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить», — отметил вице- президент, пообещав отвечать «насилием на насилие».

Ранее в CENTCOM сообщили, что авиаудары по Ирану были нанесены «в качестве решительного ответа на атаку, совершенную накануне на коммерческое судно, проходившее через Ормузский пролив».