Вице-президент США выразил надежду на прогресс по ядерной проблеме Ирана и перемирию в Ливане Джей Ди Вэнс обозначил ключевые пункты предстоящих переговоров в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на прогресс по ядерной проблеме Ирана и реализации договоренностей по прекращению огня в Ливане.

«Надеюсь, нам удастся добиться прогресса как по ядерному вопросу, так и по прекращению огня в Ливане»,- сказал Вэнс СМИ в Вашингтоне, перед посадкой на борт самолета, на котором вылетел на переговоры в Швейцарию.

Вице-президент отметил, что пробудет в Швейцарии всего день-два и надеется на подвижки в переговорах. «Полагаю, это два ключевых направления, на которых нам следует сосредоточиться. Уверен, у иранцев тоже будут свои темы для обсуждения», — сказал он.

При этом, Вэнс убежден в отсутствии угрозы дипломатическому процессу. «Несмотря на заголовки в СМИ, ситуация там на самом деле улучшается, и интенсивность столкновений несколько снижается. Нам придется постоянно управлять этим процессом, чтобы обеспечить безопасность как Израиля, так и Ливана», - сказал вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что необходимо остановить боестолкновения на достаточно длительный срок, чтобы сделать перемирие устойчивым. «Именно к этому мы и будем стремиться», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь вице-президента Люк Шрёдер опубликовал в соцсети американской компании X снимок Вэнса в момент посадки на самолет, сопроводив его подписью: «Вице-президент Джей Ди Вэнс отправляется из Вашингтона в Швейцарию».

В споследнем заявлении относительно переговоров с Ираном Вэнс сообщил, что они могут начаться не ранее воскресенья, 21 июня.

Он также заявил, что присоединится к диалогу после завершения необходимых организационных процедур.