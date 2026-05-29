США сообщили о прогрессе на переговорах, несмотря на сохраняющиеся разногласия

Вице-президент США: Вашингтон и Тегеран «очень близки» к соглашению по ядерной программе США сообщили о прогрессе на переговорах, несмотря на сохраняющиеся разногласия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров с Ираном по ядерной программе между сторонами сохраняются некоторые разногласия, однако они «очень близки» к заключению соглашения.

Как сообщает газета The Hill, Вэнс сделал соответствующее заявление журналистам в аэропорту Джойнт-Бейс Эндрюса​​​​​​​ в штате Мэриленд.

По его словам, в переговорах между США и Ираном по-прежнему остаются отдельные «спорные моменты», касающиеся иранской ядерной программы, однако стороны значительно продвинулись вперед.

Вэнс отметил, что в ходе переговоров обсуждались различные вопросы, включая ядерный потенциал Ирана.

«Есть несколько вопросов, связанных с ядерной тематикой: запасы высокообогащенного урана и сама проблема обогащения. По крайней мере на данный момент мы считаем, что они ведут переговоры добросовестно, и мы добиваемся определенного прогресса», — заявил он.

Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон надеется добиться дальнейшего продвижения на переговорах. Он также допустил, что президент США Дональд Трамп может в итоге одобрить соглашение, хотя окончательного решения пока нет.

Отвечая на вопрос о возможном вывозе запасов обогащенного урана из Ирана, Вэнс не дал прямого ответа, отметив, что по этому вопросу еще необходимо урегулировать ряд деталей, что потребует времени.

«Мы приближаемся к моменту, когда сможем вынести эти проблемы на обсуждение и найти решения, однако для этого необходимо добиться еще большего прогресса. Я не могу гарантировать, что нам это удастся, но в настоящее время я настроен довольно оптимистично», — сказал он.

Ранее американская платформа Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что представители США и Ирана якобы достигли 60-дневного соглашения о продлении режима прекращения огня и продолжении переговоров по иранской ядерной программе.

Сообщалось, что для вступления договоренности в силу ожидается одобрение президента Дональда Трампа.

Согласно публикации, на первом этапе предполагается открыть Ормузский пролив для свободного прохода коммерческих судов, а в ответ США снимут морскую блокаду, введенную против иранских портов.