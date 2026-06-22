Вице-президент США: Вашингтон и Тегеран заложили серьезную основу для заключения успешной сделки По словам вице-президента, технические переговоры сторон возобновятся в последующие дни или недели

США и Иран на переговорах в швейцарском Бюргенштоке заложили прочную основу для заключения итоговой сделки и достигли значительного прогресса.

Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Вчера был очень, очень хороший день. Мы добились очень хорошего прогресса. Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Итоговая сделка - это дом, а мы заложили фундамент. Мы пока не построили сам дом, но заложили хорошую основу», - сказал он.

По словам вице-президента, технические переговоры сторон возобновятся в последующие дни или недели.

Вэнс заявил, что Ормузский пролив открыт. «Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив», - сказал он.

​​​​​​​Вэнс отметил, что разморозка иранских активов принесет пользу США.

«Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием. Это очень хорошая и классическая сделка [президента США Дональда] Трампа», - сказал Вэнс.

Кроме того, вице-президент заявил, что руководство Ирана согласилось вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

«Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну», - сказал он. Вице-президент добавил, что это знаменует собой «первый шаг к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране».