Палестинское движение ХАМАС избрало Халиля аль-Хайю новым главой своего политического бюро вместо убитого в 2024 году Яхьи Синвара

Вице-президент Палестины и глава египетской разведки поздравили Халиля аль-Хайю с избранием новым лидером ХАМАС Палестинское движение ХАМАС избрало Халиля аль-Хайю новым главой своего политического бюро вместо убитого в 2024 году Яхьи Синвара

Вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх и Глава египетского Управления общей разведки Хасан Рашад провели телефонные разговоры с Халилем аль-Хайей, избранным главой Политического бюро движения ХАМАС, и поздравили его с назначением.

Как заявили в ХАМАС, аш-Шейх поздравил аль-Хайю с избранием на пост лидера ХАМАС и пожелал ему успехов на новой должности.

В ходе беседы аль-Хайя подчеркнул решимость продолжать служить палестинскому народу и его справедливому делу, а также отстаивать национальные принципы.

Глава Политбюро ХАМАС также заявил, что будет работать в сотрудничестве со всеми лидерами для защиты палестинского народа и достижения национального единства в секторе Газа, на Западном берегу и на всех палестинских территориях.

В ходе разговора с главой египетской разведки аль-Хайя обратил внимание на исторические отношения с Каиром. Он подчеркнул значимость роли Египта в переговорах, направленных на закрепление режима прекращения огня в секторе Газа и завершение реализации второго этапа соглашения.

«ХАМАС продолжит прилагать усилия для достижения успеха в переговорах, ведущихся в сотрудничестве с братьями из Египта, Катара и Турции, с целью прекращения страданий нашего народа в секторе Газа, вывода израильских оккупационных сил из региона и восстановления Газы», - заявил новоизбранный глава политбюро палестинского движения.

Накануне ХАМАС объявил об избрании Халиля аль-Хайи на пост главы политического бюро движения вместо Яхьи Синвара, который погиб во время израильских атак на Газу.

Синвар был избран на эту должность 6 августа 2024 года после убийства в Тегеране предыдущего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Израильская армия объявила о гибели Синвара в ходе боестолкновений в Газе 17 октября 2024 года.

