Правительство разработало необходимые планы на случай всех возможных неблагоприятных сценариев в течение ближайших двух лет - отметил Мухаммед Риза Ариф

Вице-президент: Иран готов даже к «наихудшим сценариям» Правительство разработало необходимые планы на случай всех возможных неблагоприятных сценариев в течение ближайших двух лет - отметил Мухаммед Риза Ариф

Вице-президент Ирана Мухаммед Риза Ариф заявил, что его страна готова даже к «наихудшим сценариям», с которыми она может столкнуться в течение двух лет.

Как сообщает полуофициальное информационное агентство «Фарс», Ариф выступил с заявлениями о готовности страны к различным сценариям.

Отметив, что в настоящее время благодаря согласованности действий населения и рынка не возникает проблем с поставками каких-либо товаров, Ариф сказал: «Правительство разработало необходимые планы на случай всех возможных неблагоприятных сценариев в течение ближайших двух лет. Обеспечение спокойствия населения останется приоритетной задачей».​​​​​​​