Вице-президент Венесуэлы отреагировала на идею Трампа о превращении страны в «51-й штат США»

Sinan Doğan, Elmira Ekberova
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила президенту США Дональду Трампу, который заявил, что «всерьез рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США.
Родригес, прибывшая в Гаагу для участия в слушаниях Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной вокруг региона Эсекибо, подчеркнула, что Венесуэла намерена защищать свою независимость и территориальную целостность.
«Такое никогда не может быть принято. Одна из главных черт венесуэльцев — это приверженность нашей борьбе за независимость и уважение к героям этой борьбы. Мы продолжим защищать целостность, суверенитет и независимость нашей страны», — заявила Родригес.
Она также отметила, что Каракас продолжает вести дипломатический диалог с администрацией Трампа.
«Наша история — это история борьбы мужчин и женщин, которые пожертвовали своими жизнями ради того, чтобы Венесуэла была не колонией, а свободной страной», — добавила Родригес.
Ранее Трамп в телефонном интервью журналисту Fox News Джону Робертсу заявил, что «всерьез рассматривает» возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США, добавив: «Венесуэла любит Трампа».
Американский лидер и ранее допускал подобные высказывания в отношении Венесуэлы.