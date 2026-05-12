Вице-президент Венесуэлы отреагировала на идею Трампа о превращении страны в «51-й штат США» Делси Родригес заявила, что Венесуэла никогда не откажется от своей независимости и суверенитета.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила президенту США Дональду Трампу, который заявил, что «всерьез рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США.

Родригес, прибывшая в Гаагу для участия в слушаниях Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной вокруг региона Эсекибо, подчеркнула, что Венесуэла намерена защищать свою независимость и территориальную целостность.

«Такое никогда не может быть принято. Одна из главных черт венесуэльцев — это приверженность нашей борьбе за независимость и уважение к героям этой борьбы. Мы продолжим защищать целостность, суверенитет и независимость нашей страны», — заявила Родригес.

Она также отметила, что Каракас продолжает вести дипломатический диалог с администрацией Трампа.

«Наша история — это история борьбы мужчин и женщин, которые пожертвовали своими жизнями ради того, чтобы Венесуэла была не колонией, а свободной страной», — добавила Родригес.

Ранее Трамп в телефонном интервью журналисту Fox News Джону Робертсу заявил, что «всерьез рассматривает» возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США, добавив: «Венесуэла любит Трампа».

Американский лидер и ранее допускал подобные высказывания в отношении Венесуэлы.