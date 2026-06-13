Виктора Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»

Бывший премьер-министр Венгрии Виктора Орбана переизбран лидером партии «Фидес». Об этом сообщает пресс-служба партии в соцсетях.

Экс-глава правительства был единственным кандидатом на эту должность. Политика переизбрали сроком на год. Из 737 действительных бюллетеней он получил 729 голосов.

После избрания Орбан заявил, что считает своей задачей передать партию молодому поколению как политическую силу, способную вновь побеждать на выборах.

Орбан также подчеркнул, что не собирается менять свои политические взгляды и по-прежнему считает своей миссией "защиту суверенитета Венгрии".

После проигрыша «Фидес» на парламентских выборах в апреле 2026 года пост премьер-министра Венгрии занял Петер Мадьяр.

