Визит президента Эрдогана в Казахстан внесет вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран

Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Казахстан знаменует собой новый этап в углубившемся за последние годы стратегическом партнерстве между Анкарой и Астаной.

Визит турецкого лидера в Казахстан проходит 13-14 мая 2026 года по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Согласно сообщению Акорды, ключевое внимание в ходе визита будет уделено развитию политических, торгово-экономических и культурных связей, а также вопросам региональной безопасности. Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев обсудят углубление двусторонних отношений, официально поднятых до уровня «расширенного стратегического партнерства».

Лидеры также проведут 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев также встретятся 15 мая в Туркестане (Казахстан) на неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Визит президента Турции в Астану привлекает пристальное внимание в плане нового геополитического баланса, сформировавшегося на фоне конфликта РФ и Украины.

Развитие новых торговых и энергетических маршрутов в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Каспийском регионе придают сотрудничеству между Турцией и Казахстаном еще более стратегический характер.

Ожидается, что стороны затронут такие темы, как развитие Среднего коридора, проекты транзитных перевозок через Каспийское море, энергетическая безопасность, логистические коммуникации и кооперация в сфере оборонной промышленности.

Цель заключается в укреплении координации между Турцией и Казахстаном в рамках Среднего коридора, рассматриваемого в качестве альтернативного торговый маршрут между Китаем и Европой, а также наращивание объёмов транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

По мнению экспертов, энергетические ресурсы Казахстана и его транзитное положение, в сочетании с ролью Турции как ключевого логистического хаба, открывающего путь на европейский рынок, делают эти страны стратегически взаимодополняющими партнерами/

Турецкие компании, функционирующие в Казахстане, осуществили значительные инвестиции в экономику страны, особенно в строительном, инфраструктурном, энергетическом, горнодобывающем секторах, а также в сфере услуг.

Согласно официальным данным, в Казахстане осуществляют деятельность около 4000 компаний с турецким капиталом.

В отношениях между Казахстаном и Турцией гуманитарный компонент играет такую же важную роль, как экономика и политика.Оба народа связывают глубокие культурные и исторические узы.

В этом контексте Международный казахско-турецкий университет (МКТУ) имени Ходжи Ахмета Ясави, расположенный в городе Туркестан, является уникальным образовательным и культурным центром, олицетворяющим братские связи между Казахстаном и Турцией.

Увеличение числа казахстанских студентов в Турции является стратегическим фактором, укрепляющим взаимодействие между обществами двух стран.Турция является одним из популярных направлений для получения высшего образования среди казахстанцев благодаря качеству обучения, культурной близости и наличию грантовых программ. В турецких вузах обучается более 12 000 граждан Казахстана. В 2024–2025 учебном году 300 казахстанцев получили право на участие в программе «Стипендии Турции» (Türkiye Bursları).

Турция и Казахстан активно развивают сотрудничество и в сфере туризма. По итогам 2025 года, Казахстан посетило около 130 000 граждан Турции. Число туристов из Казахстана также достигло высокого уровня, составив 863 000 человек.

Правительство Казахстана утвердило изменения, согласно которым граждане Турции теперь могут находиться на территории Казахстана без визы до 90 календарных дней. Решение принято в целях укрепления двустороннего сотрудничества, развитие туризма и привлечение инвестиций.

Турция стала одной из первых стран в мире, официально признавшей независимость Республики Казахстан 16 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были официально установлены 2 марта 1992 года. Сегодня, наряду с посольством Турции в Астане, функционируют генеральные консульства страны в Алматы, Актау и Туркестане, а также филиал (почетное консульство) в Шымкенте.