Более двух тысяч человек эвакуированы после инцидента в штате Пуэбла

Взрыв на складе с цистернами LPG в Мексике: пострадали три человека Более двух тысяч человек эвакуированы после инцидента в штате Пуэбла

В штате Пуэбла в центральной части Мексики три человека получили ранения в результате взрыва на складе, где находились цистерны со сжиженным нефтяным газом (LPG).

Губернатор штата Пуэбла Алехандро Армента сообщил журналистам, что на складе в городе Тепеака взорвались четыре цистерны с LPG.

Армента отметил, что расследование причин взрыва продолжается. По его словам, трое пострадавших проходят лечение в больнице, погибших в результате происшествия нет.

Координатор гражданской обороны штата Пуэбла полковник Бернабе Лопес сообщил, что на место происшествия были направлены местные экстренные службы, пожарные подразделения штата, сотрудники правоохранительных органов, подразделения армии и военно-морских сил Мексики, а также представители генеральной прокуратуры.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как после мощного взрыва на складе с газовыми цистернами в небо поднялись густые языки пламени и клубы дыма.

В результате взрыва были повреждены жилые дома, коммерческие объекты и автомобили в районе происшествия. В целях предосторожности были эвакуированы расположенные поблизости больница и школы.

По сообщениям местных СМИ, после взрыва более 2 тысяч человек были переведены в безопасные места.