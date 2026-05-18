Взрыв на рынке в Пакистане: трое погибших, четверо раненых Мишенью атаки стал автомобиль главы племени Ахмедзай

В Пакистане в результате взрыва на рынке погибли 3 человека, еще 4 получили ранения.

Инцидент произошел в городе Вана – административном центре округа Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщили в полиции, нападение было совершено с использованием самодельного взрывного устройства. Целью атаки стал автомобиль местного племенного лидера.

Начальник полиции Южного Вазиристана Мухаммад Тахир уточнил, что среди погибших — глава племени Ахмедзай, на чей автомобиль было совершено нападение.

Тахир также сообщил, что по факту происшествия уже начато расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают лиц, причастных к организации атаки.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Племя Ахмедзай составляет более 60% населения региона.​​​​​​​

