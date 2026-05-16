Взрыв на газовой заправке в российском Пятигорске, пострадали шесть человек «Предположительно, нарушение техники безопасности. Прошу воздержаться от поездки по улице Ермолова», - написал глава города

При разгрузке газовоза в городе Пятигорск в Ставропольском крае РФ произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщил в «Максе» глава города Дмитрий Ворошилов.

По словам Ворошилова, взрыв не связан с атакой БПЛА.

«Предположительно, нарушение техники безопасности. Прошу воздержаться от поездки по улице Ермолова», - написал глава города.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. «Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь», - написал глава региона в соцсети.

Между тем в МЧС РФ сообщили, что пожар в Пятигорске локализован на площади 1 тыс. кв. м. Отмечается, что в тушении задействовано порядка 60 человек и 29 единиц техники.

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту происшествия, Следственный комитет завел уголовное дело.