Верховный суд США отклонил введенные Трампом ограничения на гражданство по праву рождения Решение об отклонении было принято «за» шестью из девяти членов суда

Верховный суд США, вынеся решение в защиту права на гражданство по рождению, одобрил законы, запрещающие «трансгендерным девочкам и женщинам участвовать в спортивных командах государственных школ и университетов».

Верховный суд высказался в пользу сохранения действующей практики, мотивируя это тем, что право на гражданство по рождению, которое президент Дональд Трамп пытался ограничить, защищается 14-й поправкой к Конституции США.

Председатель Верховного суда Джон Робертс постановил, что Конституция «автоматически предоставляет право на гражданство по праву рождения практически всем детям, рожденным в США», и отклонил президентский указ Трампа, объявляющий, что дети лиц, находящихся в стране нелегально или временно, не являются гражданами.

Решение об отклонении было принято «за» шестью из девяти членов суда, при этом право на гражданство по рождению было вновь подтверждено.

В то же время Верховный суд США одобрил законы штатов, запрещающие «трансгендерным девочкам и женщинам участвовать в спортивных командах государственных школ и университетов».

⁠В первый день своего нового срока Трамп принял решение об отмене права на гражданство по рождению

Президентский указ, опубликованный Дональдом Трампом в первый день его второго срока, был направлен на то, чтобы лишить гражданства детей, родившихся в США от родителей, которые въехали в страну нелегально или проживают и работают здесь на законных основаниях по временным визам.

Данный указ так и не вступил в силу, поскольку судьи всех нижестоящих судов, рассматривавших дела по этому вопросу, признали его «несоответствующим Конституции».

В 14-й поправке к Конституции США, принятой после Гражданской войны, содержится формулировка: «Все лица, рожденные в США или принятые в гражданство и подпадающие под юрисдикцию страны, являются гражданами Соединенных Штатов». При этом Трамп утверждал, что это положение применимо только к бывшим рабам и «не означает, что весь мир может оккупировать США».