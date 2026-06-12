Верховный суд США не разрешил властям Алабамы провести казнь с применением азота

Ecem Şahinli Ögüç, Marina Mussa
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Верховный суд США отклонил апелляцию властей штата Алабама, касающуюся казни заключенного Джеффри Ли с применением азотного газа.
Как сообщает CNN, власти Алабамы обратились в Верховный суд после того, как федеральный судья приостановил исполнение казни Джеффри Ли методом азотной ингаляции.
Однако Верховный суд не принял апелляцию штата и не удовлетворил требование о проведении казни Ли с использованием азотного газа.
Федеральный судья Эмили Маркс ранее постановила приостановить казнь 49-летнего заключенного, посчитав, что этот метод нарушает Конституцию США, запрещающую «жестокие и необычные наказания».
При данном способе казни заключенному надевают специальную дыхательную маску и подают азотный газ. Смерть наступает в результате нехватки кислорода.
В США на данный момент уже было проведено 8 казней с использованием азотного газа. Ли должен был стать девятым казненным таким способом.