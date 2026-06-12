В США на данный момент уже было проведено 8 казней с использованием азотного газа

Верховный суд США не разрешил властям Алабамы провести казнь с применением азота В США на данный момент уже было проведено 8 казней с использованием азотного газа

Верховный суд США отклонил апелляцию властей штата Алабама, касающуюся казни заключенного Джеффри Ли с применением азотного газа.

Как сообщает CNN, власти Алабамы обратились в Верховный суд после того, как федеральный судья приостановил исполнение казни Джеффри Ли методом азотной ингаляции.

Однако Верховный суд не принял апелляцию штата и не удовлетворил требование о проведении казни Ли с использованием азотного газа.

Федеральный судья Эмили Маркс ранее постановила приостановить казнь 49-летнего заключенного, посчитав, что этот метод нарушает Конституцию США, запрещающую «жестокие и необычные наказания».

При данном способе казни заключенному надевают специальную дыхательную маску и подают азотный газ. Смерть наступает в результате нехватки кислорода.

В США на данный момент уже было проведено 8 казней с использованием азотного газа. Ли должен был стать девятым казненным таким способом.