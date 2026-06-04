Ограничения действовали с октября 2023 года после начала атак Израиля на сектор Газа

Верховный суд Израиля постановил отменить запрет на посещение палестинских заключенных представителями Красного Креста Ограничения действовали с октября 2023 года после начала атак Израиля на сектор Газа

Верховный суд Израиля постановил отменить действовавший с октября 2023 года запрет на посещение палестинских заключенных представителями Международного комитета Красного Креста (МККК), признав, что данная мера не имеет законных оснований.

Как пишет газета Maariv, суд единогласно удовлетворил иск, оспаривающий практику запрета для представителей МККК посещать палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах и следственных изоляторах, а также получать информацию об их состоянии.

Ограничения действовали с октября 2023 года после начала атак Израиля на сектор Газа.

По данным газеты Haaretz, МККК после вынесения решения заявил о готовности возобновить посещения палестинских заключенных, содержащихся в израильских местах лишения свободы.

В организации подчеркнули, что вердикт суда имеет важное значение для обеспечения обращения с заключенными в соответствии с нормами международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Кроме того, в МККК сообщили о продолжении контактов с израильскими властями с целью скорейшего возобновления визитов.

В феврале 2024 года израильские правозащитные организации и ряд палестинцев обратились в Верховный суд с требованием восстановить доступ представителей Красного Креста к заключенным.

Приостановка визитов для представителей Красного Креста также привела к прекращению обмена информацией об условиях содержания палестинских заключенных.

Международные правозащитные организации на протяжении длительного времени сообщают в своих докладах о жестоком обращении, ненадлежащем медицинском обслуживании и серьезных нарушениях прав человека в отношении палестинских заключенных и задержанных в израильских тюрьмах.

Палестинские власти, в свою очередь, заявляют, что условия содержания в местах лишения свободы значительно ухудшились после октября 2023 года.