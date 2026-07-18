Верховный лидер Ирана: Подпись президента США ничего не стоит Моджтаба Хаменеи осудил невыполнение Соединенными Штатами условий меморандума

Нарушение соглашения между Ираном и США вновь показывает, чего стоит подпись президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

«Очередное нарушение соглашения со стороны Большого сатаны вновь доказало всему миру, насколько ничего не стоит и не имеет силы подпись президента США. Высокомерие и жестокость являются неотъемлемой частью американского образа мышления», - говорится в сообщении, опубликованном в его соцсетях.

Хаменеи также выразил уверенность, что «народ Ирана сохранит доверие к руководителям законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и продолжит защищать национальные интересы страны».

Он также подчеркнул важность «сохранения национального единства и сплоченности».